Energia Women’s All-Ireland League: Round 9 Results

Saturday January 18, 2020

UL BOHEMIAN 31 RAILWAY UNION 26, University of Limerick

Scorers: UL Bohemian: Tries: Alana McInerney, Orla Curtin, Niamh Kavanagh, Edel Murphy, Fiona Reidy; Con: Nicole Fitzgerald 3

Railway Union: Tries: Stephanie Carroll, Niamh Byrne, Lisa Callan, Aoife O’Shaughnessy; Con: Nicole Caughey 3

HT: UL Bohemian 12 Railway Union 7

UL BOHEMIAN: 15 Erin Coll, 14 Laura O’Mahony, 13 Stephanie Nunan, 12 Niamh Kavanagh, 11 Alana McInerney, 10 Nicole Fitzgerald, 9 Helen McDermott, 1 Chloe Pearse, 2 Orla Curtin, 3 Fiona Reidy, 4 Ciara O’Halloran, 5 Claire Bennett, 6 Clodagh O’Halloran, 7 Edel Murphy, 8 Sarah Quin.

Replacements: 16 Shelley Ring, 17 Aoife O’Sullivan, 18 Sarah Garrett, 19 Lily Brady, 20, Emma Doolan 21 Niamh O’Niell, 22 Aoife Corey

RAILWAY UNION: 15 Larissa Muldoon, 14 Stephanie Carroll, 13 Niamh Byrne, 12 Amanda McQuade, 11 Cliodhna O’Connor, 10 Nicole Caughey, 9 Molly Scuffil McCabe, 1 Grainne O’Loughlin, 2 Lisa Callan, 3, Aoife Moore, 4 Heather Carey, 5 Sonia Mc Dermott, 6, 7 Deirdre Roberts, 8 Daisy Earle.

Replacements: 16 Aimee Clarke, 17 Claire Coombes, 18 Molly Boyne, 19 Aoife O’Shaughnessy, 20 Emer O’Mahony, 22 Kate McCarthy

Sunday January 19 2020

Cooke v Suttonians, Shaw’s Bridge, 13:00

Blackrock College v Malone, Stradbrook, 13:00

Galwegians v Old Belvedere, Crowley Park, 16:00